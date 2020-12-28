بالوثيقة.. تحديد موعد جلسة استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات

2020/12/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد مجلس النواب، موعد استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات {علي الخويلدي} في البرلمان.

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