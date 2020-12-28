الانبار تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في المناطق الغربية

2020/12/28 | 14:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الاثنين، عن اكتشاف حقل جديد للغاز في المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” شركات الاستكشافات النفطية احد تشكيلات وزارة النفط اكتشفت اثناء عمليات التنقيب على حقل للغاز في منطقة شرق قضاء حديثة غربي الانبار، ضمن الاستكشافات الجديدة الغير مؤشرة لدى الشركة المعنية “.واضاف ان” الحقل المستكشف يحوي على مليارات الامتار من الغاز ويعد استكشاف هذا الحقل بعد ايام من قيام الفرق الزلزالية بعمليات مسح واسعة النطاق في المناطق الصحراوية الغربية للمحافظة لتنقيب على حقول النفط والغاز”.وأوضح، ان” عمليات المسح ماتزال مستمرة بالتنسيق مع القوات الامنية التي قامت بدورها بعملية تأمين كافة المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب لتوفير الحماية الامنية الازمة لكوادر الشركة لانجاح مهام عملها”، مؤكدا ان “الايام القليلة المقبلة سوف يعلن عن اكتشاف حقول جديد للغاز غير مؤشرة لدى شركة الاستكشافات النفطية في المناطق الغربية التي تطفو على بحيرة من المشتاقات النفطية “.يذكر ان الفرق الزلزالية البالغ التي تتكون من 300 موظف من وزارة النفط باشرت بمهام التنقيب قبل شهرين تقريبا على حقول النفط والغاز في المناطق الغربية “.انتهى/ 12أ

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