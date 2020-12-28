بالوثيقة.. البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات

2020/12/28 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مجلس النواب، موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، لاستجوابه بشأن الخروق التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال.

وقال النائب علاء الربيعي في بيان إنه “بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية وانطلاقآ من شعورنا بالمسؤولية ولممارسة الحق التشريعي والرقابي، تم تحديد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون الثاني المقبل”.

واضاف “سنثبت في هذا الاستجواب حجم الخروقات التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال”.

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