القضاء: التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة

2020/12/28 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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في لقاء أجرته مدير المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى الانسة سنان غانم مع المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي حيدر علي نوري بمناسبة حلول الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه أشار الى ان “القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية انجازه على أتم وجه، مضيفا الى ان محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.

كما اشار المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى الى انه “تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه.



وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء، كما تم الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8 /1 /2020 العاملة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة، منوهاً الى ان الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال اجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية”.

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