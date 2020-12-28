'متفق عليه مسبقا'.. مصدر لـNRT يفصح عن خفايا أمر القبض ضد 'ابو علي العسكري'

2020/12/28 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مصدر مطلع، بعضا من الكواليس التي حاطت صدور أمر القبض بحق المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، ابو علي العسكري، عقب تغريدة هدد فيها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح خص به "NRT"، (28 كانون الاول 2020)، إن "اتفاقا بين الحكومة ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك، تم بواسطة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، لانهاء التغريدات المثيرة للجدل والتي تصدر عبر حساب (العسكري) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "هذا الاتفاق كان ضروريا ان يحدث في الوقت الراهن بسبب التوترات التي بدأت تتصاعد اخيرا بين الحكومة والفصائل المسلحة، في ظل ضغط دولي لحماية البعثات الدبلوماسية داخل البلاد".

وأشار إلى أن "حساب العسكري يدار من جهات عدة وليس من شخص واحد".

واصدر مجلس القضاء الاعلى، امس الاحد، امرا بالقاء القبض على حسين مؤنس فرج العبودي المدعو "ابو علي العسكري"، وفق مادة 4 ارهاب، بعد شكوى مقامه ضده في "مديرية امن الحشد".

جاء ذلك في وثيقة صادرة عن القضاء اليوم، (27 كانون الاول 2020)، وفيما يلي نصها":

ولم يتسن لـ "NRT" التأكد من صحة المعلومات الواردة في الوثيقة حتى اللحظة.

وكان المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، ابو علي العسكري، قد دعا امس السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان لايختبر "صبر المقاومة"، معتبرة ان "الوقت مناسب جدا لتقطيع اذني" الكاظمي، على حد قوله.

وذكر العسكري في تغريدة على تويتر، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وان احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو بان لانكون الطرف البادئ لها.

واعتبر ان "عمليات القصف في الايام الماضية"، على مبنى السفارة الاميركية، "لاتصب الا في مصلحة عدونا ترمب، وهذا يجب ان لايتكرر".

ودعا العسكري الكاظمي ان "لايختبر صبر المقاومة"، مضيفا أنه لن تحميه حينها الاطلاعات الايرانية، ولا الـ CIA الاميركية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن، بحسب تغريدته.

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