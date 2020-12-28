2020/12/28 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء خلال بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي ترأس اجتماعا موسعا، ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

واضاف: ان الاجتماع يأتي لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية .

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعا لتفعيل آليات دعم الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعا لتفعيل آليات دعم الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).