كردستان تمتنع عن تدقيق حسابات وبيانات موظفيها من قبل الوزارات الاتحادية

2020/12/28 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح

الخزعلي، عن امتناع حكومة اقليم

كردستان رسميا تزويد الوزارات

الاتحادية تدقيق بيانات موظفيها .

وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعته

وكالة نون الخبرية اليوم الاثنين،

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