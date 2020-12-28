نائبة تهاجم المكاتب الاقتصادية للأحزاب وتؤكد سيطرت هذه المكاتب على مقدرات الوزارات

2020/12/28 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ندى

شاكر جودت، الإثنين، (28 كانون الأول،

2020)، المكاتب الاقتصادية للأحزاب

السياسية، مبينة أن هذه المكاتب تستنزف

عمل الوزارت وتسيطر على مقدراتها.

وقالت جودت في تصريح

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