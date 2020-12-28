مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة الأندية الرياضية

2020/12/28 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.

وقال الوزير درجال في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “مجلس الوزراء وافق رسمياً على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الىغ خمسة مليارات بدلاً عن مليار ومئتي مليون دينار، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل”.

وأضاف، أن المقترح “بهدف دعم الأندية التي تعاني من الضائقة المالية وتفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وفي مختلف الفعاليات الرياضية”.



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