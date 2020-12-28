لا عزاء للمشككين والرافضين ... التطعيم بدأ - عبد السلام الزغيبي

2020/12/28 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي والآن وقد بدأ التطعيم في اليونان وكذلك في جميع أنحاء العالم؟ وكانت البداية مع كبار السن والعاملين في المجال الصحي، نستطيع ان نقول ان الإنسانية تعيش لحظات تاريخية ، وأن اليونان في لحظة فارقة ومؤثرة، وأن اوروبا والعالم قد بدأ معركة صعبة يجب ان ننتصر فيها جميعا، أو نفنى جميعا ، خاصة المتفائلين ومحبي الحياة ، أما أولئك الذين يعتمدون في معلوماتهم العلمية من سائقي سيارات الأجرة أو "ا ......





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