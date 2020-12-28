2020/12/28 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة “البريكست”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة “البريكست”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).