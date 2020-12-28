وقفة احتجاجية لأساتذة الكليات في ديالى رفضا لتقليص رواتبهم

2020/12/28 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من أساتذة الجامعات في ديالى احتجاجا على تقليص رواتبهم في ظل الازمة المالية التي تشهدها البلاد.

وأكد المنظمون للوقفة الاحتجاجية من ثلاث عشرة كلية في جامعة ديالى رفضهم لقانون الموازنة الجديد والذي تضمن خفض رواتب الاساتذة وتقليص نسبة قانون الخدمة الجامعية لشريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي مشيرين الى أن الحلول يجب ان لا تمس قوت المواطن البسيط.

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