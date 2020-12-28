2020/12/28 | 15:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت نافذة بيع العملة، الإثنين، مؤشرات تداول الأوراق المالية لهذا اليوم.

وبحسب بيان للنافذة تلقته 7sky ، فأن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، إعتمادات) جاء على النحو التالي:

33,063,878

إجمالي البيع النقدي

1,100,000

إجمالي المبيعات الكلية

34,163,878

وأضاف، “علماً أن سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينار لكل دولار”، مبينا أن “سعر البيع النقدي (1460) دينارلكل دولار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حجم مبيعات مزاد العملة من الدولار ليوم الاثنين 7 SKY TV.

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