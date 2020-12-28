قرارات قريبة ستصدر بحق المتهمين.. مجلس القضاء يكشف آخر تطورات التحقيق باغتيال المهندس ورفاقه

2020/12/28 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

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مجلس القضاء الأعلى

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس ورفاقه، وصل إلى مرحلة متقدمة، كاشفا عن صدور قرارات قضائية بحق المتهمين والمتورطين.

وذكر مشرف المركز الإعلامي للمجلس، حيدر علي نوري، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال المهندس ورفاقه، اليوم، 28 كانون الأول 2020، ان "القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية انجازه على أتم وجه"، مبينا ان "محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه".

وأضاف أنه "تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء".

وتابع البيان، أنه "تم الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8 /1 /2020 العاملة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة".

وأشار إلى أن "الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال اجراءات التحقيق استنادا لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية".

جدير بالذكر ان طائرة مسيرة أقدمت في الثالث من شهر كانون الثاني الماضي، على استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

ر.إ

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