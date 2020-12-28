إعادة عجلتين مخالفتين الى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي

2020/12/28 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إعادة عجلتين محملتين بمواد غير مطابقة لشهادة الفحص المسبق وإعادتها الى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان ان “هياة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، اعادت عجلتين محملتين بمواد مختلفة الأولى محملة (صحيات متنوعة) بحمولة إجمالية (21طن و 600كغم) والثانية محملة بمادة (حديد جنل) بوزن (50طن و 40كغم) الى الجانب الإيراني لعدم مطابقة المواد المذكورة لشهادة الفحص المسبق”.

وبينت أن “عملية الإعادة تمت وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات”.

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