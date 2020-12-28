محمد رضا: اهمية التوصل لحلول تسهم بدعم استقرار كركوك

2020/12/28 | 15:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا ، رئيس لجنة تقصي الحقائق عن مشاكل العقود الزراعية في كركوك التي شكلها موخرا مجلس النواب اهمية التوصل لحلول تسهم في حماية ودعم استقرار كركوك الامني والاداري .

وقال خلال ترأسه اجتماعا في مقر قيادة العمليات المشتركة بحضور اعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان مؤخرا وعدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق سعد حربية وعدد من القيادات الامنية وقائد الشرطة اللواء علي كمال ورئيس هيئة المستشارين الدكتور عماد ادهام، ان زيارتهم لكركوك تأتي بهدف وضع حلول مرضية لمشكلة الاراضي والعقود الزراعية في بلكانه في قضاء الدبس وجمبور في قضاء داقوق، بما يحفظ الامن والاستقرار .

موضحا انهم سيزورون القرى التي تشهد التوترات بين المزارعين تعود لقبل العام 2003 وبعده ، والتاكيد على دعم الاستقرار الامني والسياسي والحكومي، مثمنا جهد القوات الامنية في كركوك .

من جهته اكد محافظ كركوك على اهمية تطبيق القانون وتنفيذ القرارات القضائية والوقوف بمسافة واحدة من الجميع وعدم القبول بالظلم الذي وقع على الفلاحين والمزارعين وتامين الخدمات للجميع والحفاظ على السلم المجتمعي وتطوير الواقع الزراعي .

فيما اكد الفريق سعد حربية ان قواتنا تسهم بحفظ الاستقرار وعدم الانحياز لطرف على الآخر ، وتساند ادارة كركوك في توجهاتها بحفظ الامن وجهودها في الاستقرار والاعمار .

واجمع المجتمعون على احترام قرارات القضاء العراقي والالتزام بتطبيق القانون .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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