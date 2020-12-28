دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق بريكست في الأول من يناير

2020/12/28 | 15:07 - المصدر: يس عراق

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أعطت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر اليوم لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل بحسب الفرنسية.

وكتب الناطق على تويتر “وافق السفراء بالإجماع على التطبيق الموقت لاتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من 01 كانون الثاني/يناير 2021”.

ومن المتوقع اعتماده رسميا من قبل الحكومات بحلول الساعة 15,00 الثلاثاء .



وسيصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاق الأربعاء.

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