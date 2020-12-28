العمل العراقية: توسيع الشمول بملف الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة بموازنة 2021

2020/12/28 | 15:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، عن توسيع قاعدة الشمول بملف الحماية الاجتماعية وزيادة سقف الإعانة الاجتماعية في موازنة العام المقبل 2021، مشيرا إلى زيادة تخصيصات الوزارة وتحديدا هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي …

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