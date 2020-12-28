مديرية الدفاع المدني بواسط تستأنف حملات التعغير بالمدارس

2020/12/28 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن مدير الدفاع المدني في محافظة واسط، العميد سمير رزاق ناصر، الأثنين، استئناف حملات التعفير والتعقيم في المدارس.

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