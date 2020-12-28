إعادة عجلتين محملتين بمواد غير مطابقة لشهادة الفحص المسبق في منفذ زرباطية

2020/12/28 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين، إعادة عجلتين محملتين بمواد غير مطابقة لشهادة الفحص المسبق وإعادتها بلد المنشأ في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “عجلتين محملتين بمواد مختلفة الأولى محملة (صحيات متنوعة) بحمولة إجمالية (21طن و 600كغم) والثانية محملة بمادة (حديد جنل) بوزن (50طن و 40كغم) عادت الى الجانب الإيراني لعدم مطابقة المواد المذكورة لشهادة الفحص المسبق”.

وأشارت ال أن “عملية الإعادة تمت وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات”.



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