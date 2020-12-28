الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في نحو 3 أشهر

2020/12/28 | 15:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرى تداول العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، دون مستوى 7.5 ليرة للدولار، مسجلة أقوى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ووفقا للبيانات فقد سجلت العملة 7.4950 ليرة للدولار، وبذلك تكون الليرة قد صعدت بنسبة 0.8 بالمئة.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع يوم الخميس سعر إعادة الشراء لأسبوع إلى 17 بالمئة من 15 بالمئة.



لكن حتى بعد مكاسبها الأخيرة، تظل الليرة منخفضة 21 بالمئة أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

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