2020/12/28 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر اليوم الإثنين لدخول الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، وفق ما أعلن ناطق باسم رئاسة التكتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضوء أوروبي أخضر لدخول "بريكست" حيز التنفيذ أول يناير) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضوء أوروبي أخضر لدخول "بريكست" حيز التنفيذ أول يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).