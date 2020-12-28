2020/12/28 | 15:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عن أن إيرادات المنافذ لعام ٢٠٢٠ بلغت ترليون و ١٤٧ مليار دينار وهي إحصائية تجاوزت إيرادات ٢٠١٩ رغم الوضع الصحي والمالي الذي مر به العالم والعراق على وجه الخصوص.

وقال الوائلي في تصريح صحفي، انه “ورغم قرار الإغلاق الذي طبق على المنافذ العراقية من شهر شباط وحتى آب لهذا العام نتيجة الجائحة، الا أن الأيرادات التي تحققت هذا العام كانت كبيرة مقارنة بعام 2019 الذي كانت الظروف به طبيعية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: إيرادات المنافذ لعام ٢٠٢٠ بلغت ترليون و ١٤٧ مليار دينار 7 SKY TV.

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