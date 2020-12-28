كردستان: اعتقال 1133 متهماً بتجارة المخدرات خلال عام 2020

2020/12/28 | 15:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في اربيل ، اليوم الاثنين، نشاطها خلال العام 2020، مشيرة إلى اعتقال 1133 متهماً وضبط 555 كلغم من المواد المخدرة في عموم اقليم كردستان.

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