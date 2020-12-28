درجال: مجلس الوزراء وافق على زيادة منحة الاندية الرياضية ضمن موازنة 2021

2020/12/28 | 15:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.

وقال الوزير درجال في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (28 كانون الاول 2020)، إن "مجلس الوزراء وافق رسميا على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الىغ خمسة مليارات بدلا عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، بهدف دعم الأندية التي تعاني من الضائقة المالية و تفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين و في مختلف الفعاليات الرياضية".

وأكد أن "المقترح لاقى ترحاباً كبيرا من قبل مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعم قطاعي الشباب و الرياضة و إيلاء الأهمية الكبيرة لهذا الجانب".

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