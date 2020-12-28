تسجيل 931 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/12/28 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 931 حالة اصابة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1511 مصابا إلى الشفاء، قابلها وفاة 11 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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