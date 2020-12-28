تركيا تحدد شرطا لدخول العراقيين الى اراضيها

2020/12/28 | 15:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت إدارة معبر ابراهيم الخليل الحدودي شرطا لسفر المواطنين العراقين إلى تركيا.

وذكرت الإدارة في بيان الاثنين، انه "على الذين يرغبون بالسفر إلى تركيا عبر معبر إبراهيم الخليل جلب تقرير طبي خاص لفحص كورونا-PCR- بأقل من 72 ساعة من يوم السفر يثبت عدم اصابة المسافر بفيروس كورونا".

واشارت الى أن "هذه الخطوة تأتي وفق طلب تركي اعتبارا من 30 /12/2020".

واكدت الادارة، ان الجانب التركي "سيرفض عبور اي شخص عراقي الى داخل الاراضي التركية دون وجود هذا التقرير".

PUKmedia ادارة معبر ابراهيم الخليل

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