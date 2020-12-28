ارتفاع طفيف باصابات كورونا في العراق

2020/12/28 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف

الوبائي اليومي لجائحة كورونا في

العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 931 إصابة جديدة بفيروس

كورونا.

كما تماثل 1511 حالة للشفاء من كورونا.

وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ب

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