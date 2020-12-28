النصر يحذر من تحويل العراق لساحة حرب مفتوحة

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر من تحويل العراق الى ساحة حرب مفتوحة في حال استمرار هيمنة السلاح المنفلت في البلاد.

وأكد الائتلاف في بيان أن أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو تمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها، ويخالف إرادة المرجعية الدينية التي دعت الى حصر السلاح بيد الدولة والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية، مشددا على ضرورة عدم خضوع سيادة الدولة الى الاجتهادات وصراع المصالح وحرب الأجندات وعلى الجميع الامتثال لمنطق الدولة والاحتكام الى شرعيتها.

وأشار البيان إلى أن حماية البعثات الدبلوماسية جزء من التزامات الدولة وواجباتها القانونية الدولية وفقا للمسؤولية الأخلاقية وليس من الجائز جر العراق الى منطقة العزلة والعقوبات الدولية.

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