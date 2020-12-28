وزارة الهجرة: وفرنا متطلبات النازحين بشأن مخاطر البرد بعد تحذيرات مفوضية حقوق الإنسان

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، توفير متطلبات النازحين بشأن مخاطر البرد بعد تحذيرات مفوضية حقوق الانسان.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري ان الوزارة استطاعت توفير متطلبات النازحين لفصل الشتاء كالنفط والغاز والمتطلبات الاخرى لتجاوز مخاطر موجة البرد..



مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تهيئة فرصاً للعودة الى ديارهم، واكد النوري استمرار العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات طوعياً.

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