عاجل | الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية

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