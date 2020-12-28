النفط يحصد نقاط مباراته مع الكرخ في الممتاز

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريق النفط بكرة القدم اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020) فائزاً على الكرخ 2- صفر، في لقاء جرى على ملعب الخاسر ضمن منافسات الجولة (11) بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الشوط الاول كان رتيبا، ولم يشهد اللمحات الفنية التي تثمر عن الضغط على المرميين، فكان سلبيا بالاداء وانتهى بنتيجة التعادل السلبي".

واضاف،" وأنتقل الحذر للفريقين من الشوط الاول الى الثاني، لكن رأسية الهداف موسى عدنان في الدقيقة 56 منحت النفط هدف السبق، وحاول الكرخ التعديل، الا أن ركلة جزاء للنفط في الثواني الاخيرة من الوقت الاضافي منحت الفريق مضاعفة النتيجة بعد أن سجل منها محمد داود، ليعلن الحكم نهاية اللقاء مباشرة وفوز نفطي 2 - صفر".

وكانت الجولة 11 قد أفتتحت أمس الاحد بفوز نفط الوسط على الكهرباء، وتعادل السماوة والحدود والنجف والجوية.

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