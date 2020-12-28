السليمانية تسجل 59 حادثة قتل واعتقال اكثر من 7 آلاف متهم خلال 2020

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانسجلت محافظة السليمانية، خلال عام 2020 59 جريمة قتل، فيما تم اعتقال اكثر من 7 آلاف متهم بجرائم مختلفة.واعلنت مديرية شرطة السليمانية انخفاض معدلات الجريمة خلال العام 2020.وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة السليمانية، النقيب سركوت احمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، ان "عدد المعتقلين خلال العام 2020 بلغ 7 آلاف و110".واضاف انه "تم تحويل ملفات قسم منهم للقضاء، فيما اطلق سراح قسم منهم بكفالة"، مشيرا الى ان "معدلات الجريمة في السليمانية انخفضت عام 2020 قياسا بالعام الماضي".واضاف: ان "عناصر الشرطة اعتقلت 40 شخصاً من مطلقي النار، في عام 2020، كما وصل عدد المشاجرات المسجلة لدى امن المحافظة الى الف و220 حالة، مقابل 591 حالة احتيال الى ، وجرائم القتل بلغت 59 حالة، فيما بلغت حوادث السرقة الف و520 حالة، وسوء استخدم اجهزة الموبايل 561 حالة فقط في العام الجاري".

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