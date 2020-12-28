مجلس الوزراء يوافق على زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.وقال الوزير درجال في بيان إن "مجلس الوزراء وافق رسمياً على مقترحه الذي تقدم به لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الىغ خمسة مليارات بدلاً عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل ، بهدف دعم الأندية التي تعاني من الضائقة المالية و تفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين و في مختلف الفعاليات الرياضية".وأكد أن "المقترح لاقى ترحاباً كبيراً من قبل مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعم قطاعي الشباب و الرياضة و إيلاء الأهمية الكبيرة لهذا الجانب".

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