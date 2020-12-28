العراق يسجل 931 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 931 إصابة جديدة وتماثل 1511 حالة للشفاءـ فضلا عن تسجيل 11 حالة وفاة.

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