القبض على شخص في ميسان اقدم على قتل مواطن بإستخدام آلة حادة في بغداد

2020/12/28 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على شخص يبلغ من العمر (18) عاما من مواليد 2002 في احدى مناطق مدينة العمارة ، اقدم على قتل مواطن بإستخدام آلة حادة في محافظة بغداد".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه تم توجيه قوة خاصة من شعبة مكافحة إجرام حطين لتنفيذ أمر قبض بحق شخص يبلغ من العمر (18) عاما من مواليد 2002 من أهالي بغداد مطلوب إلى مكافحة الإجرام في بغداد وفق المادة 406 ( قتل) وإستناداً إلى معلومات أستخباراتية دقيقة إستعلمت قيادة شرطة محافظة ميسان عن وجود هذا الشخص في إحدى مناطق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، حيث تم القاء القبض عليه".واضاف المصدر بعد التحقيق معه اعترف صراحةً بارتكاب جريمة قتل في محافظة بغداد بحق أحد الأشخاص بإستخدام آلة حادة بعد خلاف شخصي بين الطرفين بسبب مبلغ مالي"./انتهى

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