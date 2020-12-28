2020/12/28 | 15:54 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: طلبة كلية الاعلام في ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية بسبب نقلهم الى مبنى دراسي اخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: طلبة كلية الاعلام في ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية بسبب نقلهم الى مبنى دراسي اخر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: طلبة كلية الاعلام في ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية بسبب نقلهم الى مبنى دراسي اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).