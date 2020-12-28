2020/12/28 | 15:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة ، والإتحاد المركزي لكرة القدم وجميع الجهات والمؤسسات المعنية الى تهيئة المناخات والظروف المناسبة لدعم المدربين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ، واسنادها بإساليب علمية تعزز من خبراتهم لصناعة جيل رياضي متميز.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الاثنين 28 كانون الاول 2020 للمدربين ” قحطان چثير وعماد محمد ” ، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية السيد عباس عليوي وعدد من السادة اعضاء اللجان النيابية المختلفة ، لحصولهم على شهادة الدورة التدريبية الدولية ” فئة برو” .

ورأى الكعبي حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة وعليا في العلوم الرياضية المختصة في تدريب المنتخبات الوطنية سينعكس بشكل ايجابي على مستوى التدريب من النواحي البدنية والنفسية والتكتيكية والعلمية ، واصفا نيل هذين المدربين لهذه الشهادات في ظل التقاطعات والاشكالات الموجودة في الوسط الرياضي وازمة وباء كورونا بالانجاز الكبير ا الذي يسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي و رفع راية البلاد في كل المحافل الدولية .

وطالب النائب الاول ، المدبين و الرياضيين الشباب الى المزيد من المثابرة وخلق الفرص والحرص على تقديم الافضل بإعتبار ان الرياضة هي المتنفس ربما الوحيد لكل ابناء البلد ، موجها تحياته وتقديره لكل المدربين والرياضيين السابقين الذين نالوا شهادات عالمية رصينة ، فيما ثمن دور الإعلام الرياضي لتغطيته جميع الانشطة ذات الصلة والبرامج الداعمة لكل المفاصل الرياضية ، مبديا في ذات الوقت اسفه لما يعانيه الرياضيين والقطاعات الرياضية بشكل عام من اهمال حكومي وعدم وجود سياسات ورؤى جدية للنهوض بها ومواكبتها للتطور الحاصل في دول العالم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يؤشر اهمالآ حكوميآ في دعم الرياضيين ويؤكد : حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة انجاز كبير) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يؤشر اهمالآ حكوميآ في دعم الرياضيين ويؤكد : حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة انجاز كبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).