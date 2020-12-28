الكعبي يؤشر اهمالآ حكوميآ في دعم الرياضيين ويؤكد : حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة انجاز كبير

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة ، والإتحاد المركزي لكرة القدم وجميع الجهات والمؤسسات المعنية الى تهيئة المناخات والظروف المناسبة لدعم المدربين وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التدريبية ، واسنادها بإساليب علمية تعزز من خبراتهم لصناعة جيل رياضي متميز.
جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الاثنين 28 كانون الاول 2020 للمدربين ” قحطان چثير وعماد محمد ” ، بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية السيد عباس عليوي وعدد من السادة اعضاء اللجان النيابية المختلفة ، لحصولهم على شهادة الدورة التدريبية الدولية ” فئة برو” .
ورأى الكعبي حصول المدرب العراقي على شهادات دولية رصينة وعليا في العلوم الرياضية المختصة في تدريب المنتخبات الوطنية سينعكس بشكل ايجابي على مستوى التدريب من النواحي البدنية والنفسية والتكتيكية والعلمية ، واصفا نيل هذين المدربين لهذه الشهادات في ظل التقاطعات والاشكالات الموجودة في الوسط الرياضي وازمة وباء كورونا بالانجاز الكبير ا الذي يسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي و رفع راية البلاد في كل المحافل الدولية .
وطالب النائب الاول ، المدبين و الرياضيين الشباب الى المزيد من المثابرة وخلق الفرص والحرص على تقديم الافضل بإعتبار ان الرياضة هي المتنفس ربما الوحيد لكل ابناء البلد ، موجها تحياته وتقديره لكل المدربين والرياضيين السابقين الذين نالوا شهادات عالمية رصينة ، فيما ثمن دور الإعلام الرياضي لتغطيته جميع الانشطة ذات الصلة والبرامج الداعمة لكل المفاصل الرياضية ، مبديا في ذات الوقت اسفه لما يعانيه الرياضيين والقطاعات الرياضية بشكل عام من اهمال حكومي وعدم وجود سياسات ورؤى جدية للنهوض بها ومواكبتها للتطور الحاصل في دول العالم .
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