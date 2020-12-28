ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2.6 مليون في فرنسا

2020/12/28 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.62 مليون، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد وصل إلى 62867.

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