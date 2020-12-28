غربي كوردستان يسجل 43 اصابة جديدة بكورونا

2020/12/28 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى في بيان، إن حالات الإصابة هي لــ 24 ذكراً 19 إنثى"، مبيناً أن "الحالات تتوزع على النحو التالي: الحسكة (4)، قامشلو(3)، ديرك (9)، حالة واحدة في كل من كركي لكي وعامودا والدرباسية، كوباني(2)، الطبقة (10) ،الرقة(7)، منبج(3)، الشهباء(2) و تسجيل (8) حالات شفاء مع تسجيل (4) وفيات جديدة".

وبذلك يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7955 حالة مؤكدة منها 271 حالة وفاة و1130 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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