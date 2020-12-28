ايصال مساعدات مالية لنوادي كركوك الرياضية

2020/12/28 | 16:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار استمرار مساعدات الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي للرياضيين والاندرية الرياضية، تم اليوم ايصال مساعدات مالية لاندية كركوك المشاركة في الدرجة الاولى لدوري كوردستان.

وتم ايصال المساعدات عن طريق المكتب الرياضي للرئيس المشترك للفرق المشاركة في دوري الدرجة الاولى وهما فريقي التون كوبري وخاك بعد اقتطاع المنحة عن الفريقين من قبل حكومة اقليم كوردستان، الامر الذي اثر على الفعاليات الرياضية.

كما وفي اطار المساعدات، تم تقديم مساعدات لنادي الشورجة للناشئين بمدينة كركوك المشارك في دوري كوردستان الممتاز لكرة القدم.

وخلال الشهر الجاري تم تقديم مساعدات مالية لفرق حلبجة الشهيدة وسيد صادق وخانقين ورزكاري في دوري الدرجة الاولى بكوردستان ونادي جمجمال من قبل المكتب الرياضي للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia خاص

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