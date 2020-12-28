السعودية.. 40 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الدول العربية في 10 أشهر

2020/12/28 | 16:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر – السيد جمال: شهد التبادل التجاري للسعودية مع الدول العربية انخفاضا خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 على أساس سنوي؛ وسط القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وانعكاساتها على حركة التجارة.وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها …

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