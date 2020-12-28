علماء يحددون منتجات للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه

2020/12/28 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قام العلماء بتسمية المنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف مسار المرض عند الإصابة، ومنها الشوكولا الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفير، التونة والمادة الحافظة E234، والأعشاب البحرية.

ويبحث العلماء عن طرق لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أكثر العناصر شيوعا وبأسعار معقولة التي يمكنك شراؤها من السوبر ماركت.

ويمكن تصنيفها إلى 6 منتجات:

(التونة – الشوكولاتة الداكنة- مستخلص بذور الجريب فروت – الكفير ( الذي يشبه الزبادي أو الحليب) – و المادة الحافظة E234، وأخيرا الأعشاب البحرية).

في الوقت نفسه، تحذر أخصائية التغذية في “كلية الملك في لندن”، الدكتورة سارة بيري، من أن هذه الأطعمة قد تكون مفيدة بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لكن أفضل طريقة لتكون صحيا هي تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، دون الإفراط في استهلاك أي نوع من الأطعمة.



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