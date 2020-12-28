إعادة عجلتين محملتين بمواد غير مطابقة إلى الجانب الإيراني في زرباطية الحدودي

2020/12/28 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إعادة عجلتين محملتين بمواد غير مطابقة لشهادة الفحص المسبق إلى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي.وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط أعادت عجلتين محملتين بمواد مختلفة الأولى محملة (صحيات متنوعة) بحمولة إجمالية (21طن و 600كغم) …

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