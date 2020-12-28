2020/12/28 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن صاروخين استهدفا محطة كهرباء الكحلاء في محافظة ميسان.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “صاروخين اثنين سقطا في ساحة محطة الكحلاء بمحافظة ميسان”، مشيرا الى ان “أهالي المنطقة المجاورة للمحطة سمعو دوي الانفجارين”.وأضاف، ان “الحاث لم يسفر عن أضرار في المحطة، وجهة الإطلاق مجهولة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخان يستهدفان محطة كهرباء في ميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخان يستهدفان محطة كهرباء في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).