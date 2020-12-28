الكاظمي يشدد على إنتخابات نزيهة وعادلة: لن نسمح بتهديد حرية المواطن وأمنه

2020/12/28 | 16:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية.وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، …

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