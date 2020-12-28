2020/12/28 | 16:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، الإثنين، الوصول لإتفاق مع الحكومة العراقية حول ميزانية 2021،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يعلن الاتفاق بين بغداد وكوردستان حول الميزانية وينتظر تنسيقاً ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يعلن الاتفاق بين بغداد وكوردستان حول الميزانية وينتظر تنسيقاً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).