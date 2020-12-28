الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن (فيديو)

2020/12/28 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، عدم السماح للسلاح المنفلت

بالتحرك خلال اجراء الانتخابات، فيما

دعا القوى السياسية والبرلمان الى حسم

موضوع المحكمة الاتحادية.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا

مو

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