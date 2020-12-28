2020/12/28 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / عبد الحميد ذرب

خلف الملعون جروا فاق في النبح اباه ءءقال الاصمعيءءقلت لغلام حدث من أولاد العرب ءءكان يحادثني فامتنعني لفصاحتهءءفقلتءءايسرك ان يكون لك ماءة الف درهم وأنت احمق ءءفقال لا والله فقلت ولمءءفقال ان يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي ءءالحكام العرب مثالاءءلوصرفت دعاميص الخليجءءالدعموص صغار الضفادعءءالاموال التي تشتري بها السلاح ءءعلى تطوير البنى التحتية للدول العربية ءءلاصبحنا من دول العالم ألمتقدم الأردن يطرح طابعا بريديا بمناسبة مرور ‏75 عاما على إنشاء الجامعة العربية ءءوتمخض الجبل الكبير عن فاءرة ءءجامعةً الحثالات العربية ءءلصاحبها النظام المصريءء حليف نتنياهو.



الصهيوني ءءقاتل الأطفال والنساء والشيوخ ءءفي فلسطين المحتلةءءالمسبار الإماراتي يكلف المليارات من الدولارات ءءهل هو اكثر أهمية من شعب كامل يموت جوعا وعطشا وانتشار الأمراض الوباءية والمجاعةءءلو صرفت دعاميص الخليج ءءالاموال التي تشتري بها الأسلحة ءءعلى تطوير البنى التحتية للدول العربية ءءلاصبحنا من دول العالم ءءالاردن طرح طابعا بريديا بمناسبة مرور 75 عاما على أنشاء الجامعة العربية ءءوتمخض الجبل الكبير عن فءرة ءءاذا حضر لايعد.



وإذا غاب لايفتقد شردت بغلة جحا هاءمة على وجهها ءءوهو على ظهرها ءءفراءه بعض أصحابه ءءفسالوه ءءالى أين ياجحا ءءفاجابهم ءءاو تسألونيءءاسالوا البغلة ءءالذول العربية مثالاءءالتطبيع مثلاءءبعد أنتهاء دور الحكام العرب الوظيفي ءءسينتهون في مزابل التاريخءءويعودون الى اصولهم ءفي القتل والذبح والاغتصاب وخاصة في جزيرة العرب و مستوطنات الخليج ودعاميص ال سعود ءءومن يربح المليون هو الكيان الصهيوني ءءوسيحتل أراضيها وخيراتها ويحولهم كعبيد القن ءءوالله يمهل ولا يهملء السيد رءيس التحرير ءءارجو تفضلكم بنشر مقالتي ءءمع جزير شكري وتقديري.

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