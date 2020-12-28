2020/12/28 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف مباراة اربيل والشرطة بعد انطلاقها بسبب دخول الجمهور

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